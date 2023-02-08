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Португалія передасть Україні три Leopard 2 – прем’єр

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 21:46

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час виступу в парламенті в середу оголосив, що Лісабон передасть Києву три власні танки Leopard 2 наступного місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Зараз ми реалізуємо план відновлення й технічного обслуговування танків Leopard 2 і, згідно з планом, ми зможемо відправити (Україні) три з них у березні. Це те, над чим ми працюємо", – сказав Кошта парламентарям.

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Наприкінці минулого тижня він повідомив, що Португалія веде переговори з Німеччиною щодо отримання деталей, необхідних для ремонту непрацюючих танків Leopard, що перебувають на озброєнні країни.

Очільник збройних сил Португалії адмірал Антоніо Сілва Рібейру раніше сказав, що країна мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ стверджували, що більшість із них непрацездатні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджував, що Київ отримає від 120 до 140 західних танків у межах "першої хвилі" поставок від коаліції з 12 країн.

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Крім того, як відомо, Португалія надішле в Україну другий комплект із 14 бронетранспортерів M113, вісім генераторів великої потужності для виробництва електроенергії, додаткові 120-мм боєприпаси та дві тонни медичного та санітарного обладнання.

Теми: ПортугаліятанкиУкраїназброя
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