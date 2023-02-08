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Зеленський про Макрона і його "зберегти обличчя Путіну": Думаю, він змінився

Альона Мазуренко Середа, 8 лютого 2023, 22:31
Зеленський про Макрона і його зберегти обличчя Путіну: Думаю, він змінився
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський вважає, що французький лідер Еммануель Макрон змінив свою думку щодо того, що Заходу та Україні треба постаратися "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну, який напав на Україну. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Le Figaro

Пряма мова: "Я думаю, він змінився. І що цього разу він змінився по-справжньому. Зрештою, саме він відкрив двері для постачання танків. Він також підтримав заявку України на вступ до ЄС. Я думаю, що це був справжній сигнал".

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Деталі: Зеленський вважає, що наразі між Україною та Францією та іншини міжнародними партнерами є справжня довіра. 

Він також заявив, що здивований поведінкою нащадків росіян в Європі, які підтримують російський режим: "Росіяни, які залишили свою країну 1917 року під час революції, вся інтелігенція, яка втекла від комуністичного режиму, влаштувалися в Європі. Але я зі здивуванням бачу, що деякі з їхніх нащадків підтримують Володимира Путіна, в той час, як він робить з їхніми сім'ями те ж саме, що робив комуністичний режим у 1917 році".

За його словами, усі думали, що ці росіяни стали європейцями, проте насправді це не так.

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Також, на думку Зеленського, навіть після повалення Путіна, світ "більше не буде розмовляти з Росією в колишньому ключі".

Пряма мова: "Заходу доведеться переглянути свою політику щодо Росії, навіть якщо до влади в Москві прийде інший лідер. Ви повинні змінити своє бачення".

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський увечері в середу прилетів до Франції після другого з початку повномасштабної війни Росії закордонного візиту до Великої Британії.
  • Наразі Зеленський вирушив до Єлисейського палацу, де візьме участь у вечері з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що прибув до Парижа раніше.

Теми: ЗеленськийМакронФранціяПутін
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