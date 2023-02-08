Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про Макрона і його "зберегти обличчя Путіну": Думаю, він змінився

Альона Мазуренко Середа, 8 лютого 2023, 23:31
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський вважає, що французький лідер Еммануель Макрон змінив свою думку щодо того, що Заходу та Україні треба постаратися "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну, який напав на Україну. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Le Figaro

Пряма мова: "Я думаю, він змінився. І що цього разу він змінився по-справжньому. Зрештою, саме він відкрив двері для постачання танків. Він також підтримав заявку України на вступ до ЄС. Я думаю, що це був справжній сигнал".

Деталі: Зеленський вважає, що наразі між Україною та Францією та іншини міжнародними партнерами є справжня довіра. 

Він також заявив, що здивований поведінкою нащадків росіян в Європі, які підтримують російський режим: "Росіяни, які залишили свою країну 1917 року під час революції, вся інтелігенція, яка втекла від комуністичного режиму, влаштувалися в Європі. Але я зі здивуванням бачу, що деякі з їхніх нащадків підтримують Володимира Путіна, в той час, як він робить з їхніми сім'ями те ж саме, що робив комуністичний режим у 1917 році".

За його словами, усі думали, що ці росіяни стали європейцями, проте насправді це не так.

Також, на думку Зеленського, навіть після повалення Путіна, світ "більше не буде розмовляти з Росією в колишньому ключі".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Заходу доведеться переглянути свою політику щодо Росії, навіть якщо до влади в Москві прийде інший лідер. Ви повинні змінити своє бачення".

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський увечері в середу прилетів до Франції після другого з початку повномасштабної війни Росії закордонного візиту до Великої Британії.
  • Наразі Зеленський вирушив до Єлисейського палацу, де візьме участь у вечері з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що прибув до Парижа раніше.

Читайте УП В Google News

Теми: ЗеленськийМакронФранціяПутін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

Обстріли РФ енергоінфраструктури призвели до зупинки одного з блоків Хмельницької АЕС

оновленоУ Миколаївській та Одеській областях збили "Шахеди", у Києві оголосили тривогу

"Укренерго" про атаку РФ: Масштаб пошкоджень значний, але катастрофи не сталося

відеоЗеленський про "дипломатичний марафон": Буде більше підтримки для України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію" про підтримку Британією України
Зеленський прилетів у Францію, де зустрінеться з Макроном і Шольцом
Зеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ
Останні новини
23:38
Музей Метрополітен визнав художника Рєпіна українцем
23:23
У Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ
23:15
Президент Польщі просить перевірити конституційність реформи, необхідної для розблокування коштів ЄС
23:01
Дрон влучив в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області – ОК "Південь"
22:51
Білий дім – про надання Україні літаків: Це суверенне рішення кожної держави
22:44
На Київщині загроза атаки дронами – ОВА
22:34
Суд в Іспанії вирішив, що "культурні ваучери" для молоді мають охоплювати кориду
22:24
відеоУ Маріуполі помітили рух російської техніки у несподіваному напрямку
22:00
США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски
21:49
У районі Бахмута відбулося рекордних 54 боєзіткнень за день
Усі новини...