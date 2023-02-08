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Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію" про підтримку Британією України

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 23:07
Зеленський і Сунак підписали Лондонську декларацію про підтримку Британією України
СУНАК І ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з британським прем’єром Ріші Сунаком підписав "Лондонську декларацію" – документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка цитує текст декларації.

У документі нагадується, що Британія вже надала Україні майже чотири мільярди фунтів стерлінгів військової, гуманітарної та економічної підтримки, з них 2,3 мільярда – військової, що за обсягами поступається лише Сполученим Штатам.

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Британська сторона зобов’язується продовжувати цю підтримку, допомагати у відновленні української енергосистеми та інших об'єктів цивільної інфраструктури, а також продовжувати санкційний тиск на Росію – включно з використанням заморожених російських активів на користь України.

У контексті військової допомоги Лондон наголошує, що допоможе в довгостроковій розбудові Збройних Сил України, а напередодні саміту НАТО у Вільнюсі працюватиме з членами Альянсу над "поглибленням оперативної сумісності України з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО".

Окремо Британія наголошує на підтримці "формули миру", запропонованої президентом України, й готова відігравати провідну роль для її втілення, а також анонсувала проведення 21-22 червня в Лондоні Конференції з відновлення України.

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"Ми впевнені, що разом з нашими союзниками і партнерами ми переможемо незаконне і неспровоковане вторгнення Росії і побудуємо сильну Україну, де пануватимуть мир і процвітання", – підсумовується в "Лондонській декларації".

Нагадаємо, в середу президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, що стало його другим закордонним візитом з початку повномасштабної війни Росії.

За підсумками візиту прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні 2023 року, а також повідомив про розширення навчальної програми для українських військовослужбовців, зокрема пілотів.

Дивіться також: ПОВНИЙ виступ президента України в парламенті Великої Британії.

Теми: Велика Британіядопомога УкраїніЗеленськийСунак
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