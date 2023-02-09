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"Україна може розраховувати на нас у розбудові миру" – Макрон

"Українська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 00:35
Україна може розраховувати на нас у розбудові миру – Макрон
Емманюель Макрон, Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна "може розраховувати на нас у розбудові миру".

Джерело: LIVE BFMTV зустрічі Зеленського, Макрона і Шольца

Пряма мова Макрона: "Україна може розраховувати на нас у розбудові миру.

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Запропонований вами план є суттєвою основою для обговорення цього шляху, який має привести нас до міжнародної мирної конференції".

"Ми хочемо разом будувати мир, мир, який буде справедливим щодо України, її народу, його мужності (...) і який дозволить нам побудувати простір безпеки для всіх".

Теми: МакронУкраїнамир
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