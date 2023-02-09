"Україна може розраховувати на нас у розбудові миру" – Макрон
Четвер, 9 лютого 2023, 00:35
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна "може розраховувати на нас у розбудові миру".
Джерело: LIVE BFMTV зустрічі Зеленського, Макрона і Шольца
Пряма мова Макрона: "Україна може розраховувати на нас у розбудові миру.
Реклама:
Запропонований вами план є суттєвою основою для обговорення цього шляху, який має привести нас до міжнародної мирної конференції".
"Ми хочемо разом будувати мир, мир, який буде справедливим щодо України, її народу, його мужності (...) і який дозволить нам побудувати простір безпеки для всіх".