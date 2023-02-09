Ворог вдарив по 6 громадах Сумщини, 87 прильотів

Протягом минулого дня ворог здійснив обстріли Краснопільської, Білопільської, Есманьської, Новослобідської, Юнаківської, Середино-Будської громад Сумської області.

Джерело: Сумська військова адміністрація

Деталі: Загалом було зафіксовано 87 прильотів та 8 кулеметних черг.

По Краснопільській громад росіяни били з мінометів − усього 33 прильоти протягом дня.

Білопільську громаду окупати обстрілювали з мінометів, 4 прильоти, а потім ще 8.

Есманьська громада: о 13.01 здійснено обстріл зі стрілецького озброєння (4 кулеметні черги, а потім ще 4).

Новослобідська громаду ворог обстрілював з мінометів − 22 прильоти.

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По Юнаківській громаді теж здійснено мінометний обстріл громади − 10 прильотів.

Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський (ймовірно САУ) обстріл − 10 прильотів.

В ОВА зазначають, що обійшлося без руйнувань і жертв серед мирних жителів Сумщини.