ЄС закликав Росію припинити робити абсурдні заяви і прикидатися "жертвою"

Європейський Союз зробив заяву, в якій закликав Росію припинити абсурдні заяви, нібито саме вона є "жертвою".

Джерело: заява Європейського Союзу "Щодо агресії російської федерації проти України", виголошена під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, цитує Укрінформ

Дослівно: "Вже майже рік Росія веде цілеспрямовану, нічим не спровоковану, невиправдану агресивну війну проти України. Той факт, що ця російська агресія є незаконною згідно з міжнародним правом, не викликає жодних сумнівів.

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Ми, як і переважна більшість колег за цим столом, засуджували і найрішучішим чином засуджуватимемо це обурливе порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН та принципів і зобов'язань ОБСЄ.

Російська делегація тут і на інших міжнародних форумах повинна припинити свої абсурдні заяви про те, ніби вона є "жертвою". Росія є агресором, її війська розгорнуті на території іншої суверенної держави. А не навпаки".

"Кремль недооцінив завзятість і рішучість України та українського народу в захисті своєї Батьківщини, своєї свободи і свого європейського майбутнього.

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У міцній єдності, також недооціненій кремлем, ми разом з нашими міжнародними партнерами, вирішили підтримати Україну, надавши їй, відповідно до статті 51 Статуту ООН, засоби для самозахисту. Це було і є правильним рішенням".

"Наразі Росія не демонструє жодної справжньої готовності до переговорів щодо справедливого і сталого миру. Ми підтримуємо Формулу миру Президента Зеленського і зобов'язуємося активно працювати з Україною над реалізацією плану з 10 пунктів".

Деталі: Зазначається, що трагічні 350 днів від початку повномасштабної війни є "яскравим свідченням серйозного прорахунку Кремля щодо вторгнення в Україну": "Тим у Росії, хто ще рік тому готувалися до параду в Києві, довелося швидко змінити свої плани".

ЄС стверджує, що заяви Путіна, який погрожував міжнародній спільноті безпрецедентними наслідками за підтримку України, нікого не залякали, - наголошується у заяві.

Окрім того, Євросоюз указує, що Росія мусить негайно припинити звірства, які вона чинить в Україні.