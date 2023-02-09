Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
Четвер, 9 лютого 2023, 05:21
Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.
Джерело: Макрон у Twitter
Пряма мова: "Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і відданість".
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Довідково: Орден Почесного легіону – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.
Hommage à l’Ukraine et à son peuple.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023
Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl
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