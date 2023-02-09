Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

Джерело: Макрон у Twitter

Пряма мова: "Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і відданість".

Довідково: Орден Почесного легіону – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.