Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

під час нагородження, скриншот

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

Джерело: Макрон у Twitter

Пряма мова: "Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і відданість".

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Довідково: Орден Почесного легіону – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023