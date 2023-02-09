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Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Ольга Глущенко Четвер, 9 лютого 2023, 06:21

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

Джерело: Макрон у Twitter

Пряма мова: "Шана Україні та її народу. Шана Вам, дорогий Володимире, за Вашу мужність і відданість".

Довідково: Орден Почесного легіону – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.

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Теми: МакронФранціяЗеленський
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