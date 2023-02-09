Україна ніколи не буде самотньою: Макрон і Шольц запевнили Зеленського у підтримці

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто запевнили президента Володимира Зеленського у підтримці "стільки, скільки буде потрібно".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського Союзу: Україна ніколи не буде самотньою", - написав Макрон у Twitter через годину після закінчення вечері на Єлисейських полях з Володимиром Зеленським та Олафом Шольцом.

Elle se bat pour la paix et porte les valeurs de notre Union européenne : l'Ukraine ne sera jamais seule.



Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу: Україна ніколи не буде самотньою. pic.twitter.com/GfI2bkvaDU February 9, 2023

"Україна героїчно - з мужністю, відвагою та наполегливістю - бореться проти жорстокої російської агресії. Разом з Еммануелем Макроном я особисто запевнив Володимира Зеленського сьогодні в Парижі: Ми стоятимемо поруч з Україною - стільки, скільки буде потрібно" - написав у свою чергу Шольц.

Die Ukraine wehrt sich heldenhaft - mit Mut, Tapferkeit und Ausdauer - gegen die brutale russische Aggression. Gemeinsam mit @EmmanuelMacron habe ich heute @ZelenskyyUa in Paris persönlich versichert: Wir stehen eng an der Seite der Ukraine - solange wie nötig. #SlavaUkraini — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 8, 2023

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Парижа у середу ввечері, там у нього відбулася вечеря за зачиненими дверима з лідерами Франції та Німеччини.

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Під час зустрічі з Зеленським Макрон підтвердив, що хоче "супроводжувати Україну до перемоги і миру" і що Росія не може і не повинна перемогти.

"Ми також стоятимемо на тому, щоб воєнні злочини, в яких винні російські солдати, були покарані", - заявив Макрон.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з британським прем’єром Ріші Сунаком підписав "Лондонську декларацію" – документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.