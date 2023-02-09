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Україна ніколи не буде самотньою: Макрон і Шольц запевнили Зеленського у підтримці

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 07:34

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто запевнили президента Володимира Зеленського у підтримці "стільки, скільки буде потрібно".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського Союзу: Україна ніколи не буде самотньою", - написав Макрон у Twitter через годину після закінчення вечері на Єлисейських полях з Володимиром Зеленським та Олафом Шольцом.

"Україна героїчно - з мужністю, відвагою та наполегливістю - бореться проти жорстокої російської агресії. Разом з Еммануелем Макроном я особисто запевнив Володимира Зеленського сьогодні в Парижі: Ми стоятимемо поруч з Україною - стільки, скільки буде потрібно" - написав у свою чергу Шольц.

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Парижа у середу ввечері, там у нього відбулася вечеря за зачиненими дверима з лідерами Франції та Німеччини.

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Під час зустрічі з Зеленським Макрон підтвердив, що хоче "супроводжувати Україну до перемоги і миру" і що Росія не може і не повинна перемогти.

"Ми також стоятимемо на тому, щоб воєнні злочини, в яких винні російські солдати, були покарані", - заявив Макрон.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з британським прем’єром Ріші Сунаком підписав "Лондонську декларацію" – документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.

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Теми: МакронШольцЗеленський
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