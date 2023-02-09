Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна ніколи не буде самотньою: Макрон і Шольц запевнили Зеленського у підтримці

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 06:34

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто запевнили президента Володимира Зеленського у підтримці "стільки, скільки буде потрібно".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського Союзу: Україна ніколи не буде самотньою", - написав Макрон у Twitter через годину після закінчення вечері на Єлисейських полях з Володимиром Зеленським та Олафом Шольцом.

Реклама:

"Україна героїчно - з мужністю, відвагою та наполегливістю - бореться проти жорстокої російської агресії. Разом з Еммануелем Макроном я особисто запевнив Володимира Зеленського сьогодні в Парижі: Ми стоятимемо поруч з Україною - стільки, скільки буде потрібно" - написав у свою чергу Шольц.

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Парижа у середу ввечері, там у нього відбулася вечеря за зачиненими дверима з лідерами Франції та Німеччини.

Під час зустрічі з Зеленським Макрон підтвердив, що хоче "супроводжувати Україну до перемоги і миру" і що Росія не може і не повинна перемогти.

"Ми також стоятимемо на тому, щоб воєнні злочини, в яких винні російські солдати, були покарані", - заявив Макрон.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з британським прем’єром Ріші Сунаком підписав "Лондонську декларацію" – документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.

Теми: МакронШольцЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Макрон
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: