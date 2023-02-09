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Губернатор Брянської області РФ заявляє про дві атаки на регіон дронами

"Українська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 07:48
ілюстративне фото з livejournal

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що їхня ППО відбила дві атаки безпілотників.

Джерело: Богомаз у Телеграм

Пряма мова: "Сьогодні (9 лютого – ред.) вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО ЗС РФ атаку було відбито.

У результаті роботи системи ППО з дев'яти літальних апаратів, що атакували, збито всі дев'ять".

"Системами ППО ЗС РФ відбито ще одну атаку ЗСУ.

…над Брянським районом збито БПЛА. Постраждалих і руйнувань немає".

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Теми: Росіяавіавійна
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