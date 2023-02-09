Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Втрати Росії перевалили за 135 тисяч солдатів – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 9 лютого 2023, 08:29
ЗСУ знищують ворога. Фото з Facebook ОК "Південь"

Лише за минулу добу українські захисники знищили понад 900 окупантів, 10 ворожих бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем та 6 БПЛА.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 255 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 6 468 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2 244 (+8) од,
  • РСЗВ –  463 (+2) од,
  • засобів ППО – 232 (+4) од,
  • літаків – 295 (+0) од,
  • гелікоптерів – 285 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 967 (+6) од,
  • крилатих ракет – 796 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 121 (+9) од,
  • спеціальної техніки – 211 (+0) од.

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Невдачі під Вугледаром свідчать про низький рівень підготовки мобілізованих росіян – ISW

РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім

оновленоРФ запустила 12 дронів по півдню України, влучила в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області

США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

Обстріли РФ енергоінфраструктури призвели до зупинки одного з блоків Хмельницької АЕС

Усі новини...
Росія
Губернатор Брянської області РФ заявляє про дві атаки регіону дронами
Росія наступає на 5 напрямках, хоче взяти під контроль Донеччину і Луганщину – зведення
Росіяни почали наступ на Луганщині. ЗСУ не дають їм досягти значних успіхів – ISW
Останні новини
08:42
У Пентагоні допускають, що Росія втратила в Україні близько половини своїх танків
08:26
В Україні ліквідовані ще понад 1100 окупантів
07:53
"Шахеди" уразили 3 енергооб'єкти на Дніпропетровщині – ОВА
07:19
Окупанти облаштували військовий шпиталь у лікарні Старобільська – Генштаб
06:54
Ворог продовжує наступати на 5 напрямках – зведення
06:22
ФБР знайшло секретний документ у будинку Пенса
05:48
США не підтримали пропозицію Бразилії щодо переговорів з РФ
04:50
Невдачі під Вугледаром свідчать про низький рівень підготовки мобілізованих росіян – ISW
03:50
Шольц сподівається, що до кінця березня 80 Leopard 2 будуть готові до відправки в Україну
02:45
РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім
Усі новини...