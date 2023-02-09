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Втрати Росії перевалили за 135 тисяч солдатів – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 9 лютого 2023, 07:29
Втрати Росії перевалили за 135 тисяч солдатів – Генштаб
ЗСУ знищують ворога. Фото з Facebook ОК "Південь"

Лише за минулу добу українські захисники знищили понад 900 окупантів, 10 ворожих бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем та 6 БПЛА.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 255 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 6 468 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2 244 (+8) од,
  • РСЗВ –  463 (+2) од,
  • засобів ППО – 232 (+4) од,
  • літаків – 295 (+0) од,
  • гелікоптерів – 285 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 967 (+6) од,
  • крилатих ракет – 796 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 121 (+9) од,
  • спеціальної техніки – 211 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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