Зеленський прибув у Брюссель для виступу в Європарламенті і участі в саміті ЄС

Зеленський і Макрон у Брюсселі. фото з Twitter

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя у компанії президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото зустрічі президентів України і Франції у своєму Twitter опублікувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Реклама:

"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", - написала глава Єврокомісії.

Зеленський та Макрон прибули разом до Брюсселя з Парижа, де напередодні у них була спільна вечеря разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Очікується, що в Брюсселі Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС та виступить у Європейському парламенті. Останнє підтвердила глава Європарламенту Роберта Метсола.

ВІДЕО ДНЯ

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Володимир Зеленський відвідає Європейський парламент сьогодні вранці. Щоб звернутися до народів Європи з Будинку європейської демократії", - написала вона у Twitter.

Напередодні Володимир Зеленський також здійснив неоголошений візит у Лондон, де виступив у Вестмінстері, зустрівся з прем’єр-міністром ріші Сунаком та королем Чарльзом ІІІ і відвідав українських військових на тренуваннях.

Як повідомлялося, Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном у середу ввечері підтвердив запит України на важке озброєння та винищувачі.