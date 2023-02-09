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Зеленський прибув у Брюссель для виступу в Європарламенті і участі в саміті ЄС

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 11:15
Зеленський і Макрон у Брюсселі. фото з Twitter

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя у компанії президента Франції Еммануеля Макрона. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фото зустрічі президентів України і Франції у своєму Twitter опублікувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

"Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", - написала глава Єврокомісії.

Зеленський та Макрон прибули разом до Брюсселя з Парижа, де напередодні у них була спільна вечеря разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Очікується, що в Брюсселі Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС та виступить у Європейському парламенті. Останнє підтвердила глава Європарламенту Роберта Метсола. 

"Історичний день для Європи. З гордістю повідомляю, що президент України Володимир Зеленський відвідає Європейський парламент сьогодні вранці. Щоб звернутися до народів Європи з Будинку європейської демократії", - написала вона у Twitter.

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Напередодні Володимир Зеленський також здійснив неоголошений візит у Лондон, де виступив у Вестмінстері, зустрівся з прем’єр-міністром ріші Сунаком та королем Чарльзом ІІІ і відвідав українських військових на тренуваннях.

Як повідомлялося, Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном у середу ввечері підтвердив запит України на важке озброєння та винищувачі.

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Теми: ЗеленськийЄвропарламент
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