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Сухопутні війська показали мисливців на "Шахедів" і ракети: розгортаються за 1 хв

Ірина БалачукЧетвер, 9 лютого 2023, 10:41
Сухопутні війська показали мисливців на Шахедів і ракети: розгортаються за 1 хв
Тут і далі фото з Telegram Олександра Павлюка

Для протидії "Шахедам" і для знищення ракет у підрозділах оборони Києва створили мобільні вогневі групи – вони озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізорами, а до бою розгортаються менше, ніж за 1 хвилину.

Джерело: заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова Павлюка: "Нарощуємо протиповітряну оборону Києва. Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання". 

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Деталі: Він підкреслив, що мобільна вогнева група може знищувати також крилаті ракети та інші повітряні цілі. 

 

За словами заступника командувача Сухопутних військ, вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. 

 

Він також підкреслив, що підготовка самого екіпажу до бою займає не більше 1 хвилини. 

ВІДЕО ДНЯ
 



Зазначається, що кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується.  

Теми: Збройні силибезпілотникиКиївська областьКиїв
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