Під Кремінною Сили оборони знищили ворожий "Термінатор"
Українські військові знищили російську машину підтримки танків "Термінатор" під Кремінною на Луганщині.
Джерело: очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram, пресслужба командування ДШВ ЗСУ
Пряма мова: "Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському раша ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою "Термінатор". Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити….майже.
На фото від луганських захисників саме той "Термінатор" з рашистського відео, саме та одиниця, яку так розхвалював пропагандист, та екіпаж, командир якого щось розповідав про "заразу"…
Кремінські ліси страшні…особливо до справжньої російської зарази".
Деталі: Дата ефективної роботи сил оборони не розкривається.
Оновлено: У пресслужбі ДШВ оприлюднили відео знищення та вказали, що це робота воїнів-десантників 81 окремої аеромобільної бригади та 95 окремої десантно-штурмової бригади.
Зазначається, що це перший випадок знищення БМПТ "Термінатор" в Україні.
Довідково: Російська БМПТ "Термінатор" призначена для дій у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів. За даними Defence Express, всього на озброєнні у РФ перебуває близько десятка таких машин.