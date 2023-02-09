Під Кремінною Сили оборони знищили ворожий "Термінатор"

Українські військові знищили російську машину підтримки танків "Термінатор" під Кремінною на Луганщині.

Джерело: очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram, пресслужба командування ДШВ ЗСУ

Пряма мова: "Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському раша ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою "Термінатор". Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити….майже.



На фото від луганських захисників саме той "Термінатор" з рашистського відео, саме та одиниця, яку так розхвалював пропагандист, та екіпаж, командир якого щось розповідав про "заразу"…



Кремінські ліси страшні…особливо до справжньої російської зарази".

Реклама:

Деталі: Дата ефективної роботи сил оборони не розкривається.

Оновлено: У пресслужбі ДШВ оприлюднили відео знищення та вказали, що це робота воїнів-десантників 81 окремої аеромобільної бригади та 95 окремої десантно-штурмової бригади.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що це перший випадок знищення БМПТ "Термінатор" в Україні.

Довідково: Російська БМПТ "Термінатор" призначена для дій у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів. За даними Defence Express, всього на озброєнні у РФ перебуває близько десятка таких машин.