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Пєсков натякнув, що винищувачі НАТО для України "не змінять траєкторію", якою рухається армія РФ

Альона Мазуренко Четвер, 9 лютого 2023, 11:54
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що навіть поставки Україні винищувачів не змінять траєкторію, якою йде Росія та її армія.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Таким чином Пєсков прокоментував можливість передачі Україні винищувачів.

Пряма мова: "Ми це сприймаємо як ніщо інше, як зростаючу залученість Великої Британії, Німеччини, Франції в конфлікт між Росією та Україною. Поступово зникає грань між непрямою і прямою залученістю.

Можна тільки висловити жаль і констатувати, що подібні дії ведуть до ескалації, затягують конфлікт, роблять цей конфлікт більш болючим і болісним для України.

Принципово ці дії країн не змінять результат конфлікту і не змінять траєкторію, якою йде наша країна в плані досягнення своїх цілей у рамках СВО".

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Теми: винищувачіРосіяУкраїнавійна
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