Пєсков натякнув, що винищувачі НАТО для України "не змінять траєкторію", якою рухається армія РФ
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що навіть поставки Україні винищувачів не змінять траєкторію, якою йде Росія та її армія.
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"
Таким чином Пєсков прокоментував можливість передачі Україні винищувачів.
Пряма мова: "Ми це сприймаємо як ніщо інше, як зростаючу залученість Великої Британії, Німеччини, Франції в конфлікт між Росією та Україною. Поступово зникає грань між непрямою і прямою залученістю.
Можна тільки висловити жаль і констатувати, що подібні дії ведуть до ескалації, затягують конфлікт, роблять цей конфлікт більш болючим і болісним для України.
Принципово ці дії країн не змінять результат конфлікту і не змінять траєкторію, якою йде наша країна в плані досягнення своїх цілей у рамках СВО".
Нагадаємо:
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що його країна почне підготовку українських пілотів на винищувачах західного зразка.
- Також Сунак доручив міністру оборони вивчити питання про те, які літаки країна могла б потенційно надати Україні.