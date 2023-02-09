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Нардепу-"слузі" повідомили про підозру в недекларуванні автівки Lexus

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 лютого 2023, 11:12
Нардепу-слузі повідомили про підозру в недекларуванні автівки Lexus
ФОТО: НАЗК

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у недостовірному декларуванні ще одному чинному народному депутату.

Джерело: пресслужби НАБУ, САП та співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Слідство встановило, що народний обранець не задекларував автівку – Lexus 2020 року випуску, який хоч і належав його батькові, але від моменту її купівлі ним користувався нардеп разом із дружиною. Вартість автівки становить майже 1,9 млн грн".

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Деталі: Антикорупційні органи традиційно не називають прізвище підозрюваного, але за даними джерел УП йдеться про нардепа від "Слуги народу" Сергія Нагорняка.

 
Сергій Нагорняк
фото з facebook

8 лютого 2023 року йому було повідомлено про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

При цьому вказано, що місцеперебування нардепа не встановлене, і про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

ВІДЕО ДНЯ

Розслідування цих фактів НАБУ і САП робили на підставі висновку НАЗК.

Теми: деклараціїСлуга народуНАБУАнтикорупційна прокуратура
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