Нардепу-"слузі" повідомили про підозру в недекларуванні автівки Lexus
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у недостовірному декларуванні ще одному чинному народному депутату.
Джерело: пресслужби НАБУ, САП та співрозмовники УП в правоохоронних органах
Дослівно: "Слідство встановило, що народний обранець не задекларував автівку – Lexus 2020 року випуску, який хоч і належав його батькові, але від моменту її купівлі ним користувався нардеп разом із дружиною. Вартість автівки становить майже 1,9 млн грн".
Деталі: Антикорупційні органи традиційно не називають прізвище підозрюваного, але за даними джерел УП йдеться про нардепа від "Слуги народу" Сергія Нагорняка.
8 лютого 2023 року йому було повідомлено про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.
При цьому вказано, що місцеперебування нардепа не встановлене, і про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Розслідування цих фактів НАБУ і САП робили на підставі висновку НАЗК.