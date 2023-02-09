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Польща готова надати Україні винищувачі, але не однією з перших - прем’єр

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 12:20

Польща готова передати Києву винищувачі, але не робитиме це першою з країн НАТО. 

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об’єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але, напевне, будемо позитивно відповідати на це", - сказав Моравецький.

Він підкреслив, що надати Україні сучасні бойові літаки першими могли б ті країни, хто має їх найбільше.

Моравецький зазначив, що у Польщі недостатньо винищувачів, тому вона замовила нові F-35.

Нагадаємо, Польща виступає за те, щоб західні лідери на Мюнхенській конференції з безпеки не просто обговорили можливість передачі винищувачів Україні, а прийняли рішення з цього питання.

Раніше у Польщі заявили, що не ведуть розмов про можливу передачу Україні багатоцільових винищувачів F-16.

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Теми: Польщавинищувачідопомога Українівійна
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