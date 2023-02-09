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У Києві погіршилась якість повітря: влада дала поради

Ірина БалачукЧетвер, 9 лютого 2023, 12:55
У Києві погіршилась якість повітря: влада дала поради
Скриншот з сайту saveecobot.com

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, влада рекомендує мешканцям обмежити перебування на вулиці.

Джерело: сайт КМДА, saveecobot.com

Дослівно КМДА: "У Києві станом на 13:00 спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу). Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі".

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Деталі: Зокрема, високий рівень забрудненості повітря зафіксовано за адресами: 

  • проспект Перемоги, 97,
  • Харківське шосе, 7/1,
  • архітектора Вербицького, 26.

Міська влада уточнила, що причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру.  

До поліпшення ситуації місцевим мешканцям рекомендують:

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  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Теми: Київекологія
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