У Києві погіршилась якість повітря: влада дала поради
Четвер, 9 лютого 2023, 12:55
У Києві спостерігається погіршення якості повітря, влада рекомендує мешканцям обмежити перебування на вулиці.
Джерело: сайт КМДА, saveecobot.com
Дослівно КМДА: "У Києві станом на 13:00 спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу). Перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон перебуває в нормі".
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Деталі: Зокрема, високий рівень забрудненості повітря зафіксовано за адресами:
- проспект Перемоги, 97,
- Харківське шосе, 7/1,
- архітектора Вербицького, 26.
Міська влада уточнила, що причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру.
До поліпшення ситуації місцевим мешканцям рекомендують:
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- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.