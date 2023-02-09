Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП відповіли на обмеження Starlink для дронів: Не вигадуйте, як нашкодити

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 лютого 2023, 14:17
БПЛА Bayraktar TB2. Фото з сайту Мілітарний

В Офісі президента України закликали SpaceX "не вигадувати, як нашкодити", після рішення компанії обмежити використання супутникового інтернету Starlink Збройними силами України для управління дронами.

Джерело: радник глави ОП Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Рік спротиву України, і компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя і України – і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій".

Деталі: В ОП порадили SpaceX та президентці компанії Гвінн Шотвелл, яка оголосила про рішення, "обрати конкретну опцію".

Передісторія: 

  • Компанія SpaceX оголосила, що вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією.
  • Гвінн Шотвелл заявила, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX "ніколи не призначався для використання в якості зброї".

Читайте УП В Google News

Теми: Офіс президентаінтернетбезпілотникиМаск
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім

оновленоРФ запустила 12 дронів по півдню України, влучила в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області

США збили "невідомий летючий об’єкт" біля Аляски

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

Обстріли РФ енергоінфраструктури призвели до зупинки одного з блоків Хмельницької АЕС

оновлено 0 01:00У Миколаївській та Одеській областях збили "Шахеди", у Києві оголошували тривогу

Усі новини...
Офіс президента
Єрмак заявив, що питання винищувачів для України вирішено, а потім змінив меседж
В ОП і МЗС прокоментували інформацію про "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського
Чому звільнили Кирила Тимошенка, кількох голів ВЦА та заступників міністрів? Пояснює Роман Кравець
Останні новини
02:45
РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім
02:05
відеоВ Англії несподівано розірвалась бомба часів Другої світової. Вибух чули за понад 20 км
01:45
Мешканці окупованого півдня саботують паспортизацію росіян – ЦНС
00:49
Нідерланди не передаватимуть Україні 18 Leopard 2, орендованих у Німеччини
00:30
Сумщина: росіяни обстріляли 7 громад
23:51
оновлено від 22:44На Київщині працює ППО – ОВА
23:38
Музей Метрополітен визнав художників Рєпіна та Айвазовського українцями
23:23
У Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ
23:15
Президент Польщі просить перевірити конституційність реформи, необхідної для розблокування коштів ЄС
23:01
оновленоРФ запустила 12 дронів по півдню України, влучила в об'єкт енергетики у Дніпропетровській області
Усі новини...