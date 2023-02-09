В ОП відповіли на обмеження Starlink для дронів: Не вигадуйте, як нашкодити

В Офісі президента України закликали SpaceX "не вигадувати, як нашкодити", після рішення компанії обмежити використання супутникового інтернету Starlink Збройними силами України для управління дронами.

Джерело: радник глави ОП Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Рік спротиву України, і компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя і України – і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій".

Деталі: В ОП порадили SpaceX та президентці компанії Гвінн Шотвелл, яка оголосила про рішення, "обрати конкретну опцію".

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