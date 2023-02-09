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Зеленський на саміті ЄС закликав до санкцій проти атомної та ракетної галузей РФ

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 13:21
Зеленський на саміті ЄС закликав до санкцій проти атомної та ракетної галузей РФ
фото ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російської атомної галузі, та виробників ракет і дронів.

Про це він заявив під час виступу на саміті ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Є кроки, які ще мають бути зроблені. Приміром, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста. Адже російський ракетний терор буде загрозою, поки не буде знищено джерело такої загрози", - сказав Зеленський.

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Він нагадав, що завдяки вже запровадженим санкціям російські енергоносії більше ніколи не будуть зброєю проти Європи.

"Нарешті всі побачили, як Росія ставиться до європейців та енергетичних ринків. Дякую за санкційні пакети, які вже набули чинності. Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Цей шлях потрібно пройти повністю, щоб у них не було ані можливостей, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни Європи", - додав президент.

Перед самітом Зеленський виступив з промовою в Європейському парламенті, наголосивши, що України буде членом ЄС і робить для цього все необхідне навіть в умовах війни.

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Теми: ЗеленськийЄС
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