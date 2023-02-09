Вибух у Києві: кількість загиблих зросла до чотирьох

У Києві, за попередньою інформацією, вибухнув газовий балон на території колишнього заводу, є 4 загиблих та постраждалі.

Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram, КМВА

Пряма мова Кличка: "У Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце".

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Деталі: Кличко додав, що фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху. Інформація уточнюється.

Повітряну тривогу на Київщині не оголошували.

Оновлено: Київська міська військова адміністрація повідомила, що вибух пролунав о 15:45. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Є постраждалі.

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Кличко повідомив, що внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м.

Внаслідок вибуху виникла пожежа.

Станом на 19:38 КМВА повідомила, що внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі чотири людини загинули.

Кличко уточнив: четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі.

Раніше повідомлялося, що 5 осіб ушпиталили з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Одна людина від госпіталізації відмовилася. Ще одна людина станом на 19:13 залишалася під завалами.

Рятувальники продовжують працювати на місці.