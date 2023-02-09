Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибух у Києві: кількість загиблих зросла до чотирьох

Тетяна Лозовенко, Олена РощінаЧетвер, 9 лютого 2023, 18:33
ФОТО: кмва

У Києві, за попередньою інформацією, вибухнув газовий балон на території колишнього заводу, є 4 загиблих та постраждалі.

Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram, КМВА

Пряма мова Кличка: "У Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце".

Деталі: Кличко додав, що фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху. Інформація уточнюється.

Повітряну тривогу на Київщині не оголошували.

Оновлено: Київська міська військова адміністрація повідомила, що вибух пролунав о 15:45. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Є постраждалі.

Кличко повідомив, що внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок вибуху виникла пожежа.

Станом на 19:38 КМВА повідомила, що внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі чотири людини загинули.

Кличко уточнив: четверо загиблих (всі чоловіки) та п‘ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі.

Раніше повідомлялося, що 5 осіб ушпиталили з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Одна людина від госпіталізації відмовилася. Ще одна людина станом на 19:13 залишалася під завалами.

 

Рятувальники продовжують працювати на місці.

УП, оновлено

Читайте УП В Google News

Теми: Київвибухжертвигаз
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія не має ресурсів для широкомасштабного наступу – ГУР

фотоПерша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні

Влада розширила категорію держслужбовців, хто може виїхати за кордон

Увечері під час ворожої атаки ЗСУ знищили 20 російських "Шахедів"

Невдачі під Вугледаром свідчать про низький рівень підготовки мобілізованих росіян – ISW

РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім

Усі новини...
Київ
У Києві перейменували проспект і площу Перемоги
До Києва приїхала мер Парижа
Біля Верховної ради демонтували пам'ятник Ватутіну
Останні новини
15:58
фотоПрикордонники спопелили російських піхотинців, які прокрадалися під Бахмутом
15:51
Рятувальники Німеччини та Австрії призупинили роботи в Туреччини через проблеми з безпекою
15:39
Росіянки тисячами їдуть народжувати в Аргентину заради громадянства
15:32
Анкара починає спецслідство щодо вщент зруйнованих будівель у зоні землетрусу, вже є затриманий
15:20
Британія може передати Україні ракети Harpoon або Storm Shadows - ЗМІ
15:04
відеоУ Франції проходить національний страйк проти підвищення пенсійного віку
14:49
У Львові протезували захисника Маріуполя, який дивом вижив у вогні і втратив руку на Азовсталі
14:43
Беларускі Гаюн: Росіяни почали імітувати злети МіГ-31К у Білорусі
14:30
Німеччина відмовилась від ексгумації своїх 200 військових, які загинули в тунелі у Франції 115 років тому
14:16
Дочірня компанія Amazon Zappos звільняє близько 20% персоналу
Усі новини...