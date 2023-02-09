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Литва передає Україні 36 зенітних гармат, які будуть ефективними проти "Шахедів"

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 16:52

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас повідомив, що у рамках анонсованого пакета допомоги від Литви Україна отримає 36 зенітних гармат, які допоможуть боротися у тому числі з "Шахедами". 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів на брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Міністри зазначили, що на зустрічі вони обговорили подальшу допомогу, яку Литва могла б надати Україні відповідно до потреб - від зброї до навчання військових.

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"Ми передаємо 36 зенітних установок, які допоможуть успішно боротися з дронами… Ми вже підготували 15 інструкторів і вони вже повернулися в Україну", - розповів Арвидас Анушаускас.

На брифінгу він не згадав назву систем, але вочевидь йдеться про шведські зенітні гармати L-70, які Вільнюс анонсував в останньому пакеті допомоги, не називаючи точну кількість. 

Олексій Резніков зауважив, що підготовка інструкторів, а не операторів, є більш практичним підходом, оскільки ці люди після повернення зможуть передавати знання більшій кількості військових безпосередньо в Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, днями повідомлялося, що українські військові завершили у Литві двотижневий курс підготовки, під час якого їх навчили використовувати  L70.

Протягом 2023 року Литва допоможе підготувати близько 1600 українських військових, у тому числі розглядається організація курсів для підготовки командирів низової ланки.

Теми: ЛитваШахед
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