Іран модернізує "Шахеди" для Росії, щоб були максимально руйнівні – CNN

Схоже, що Іран модифікує свої ударні дрони Shahed, які постачає Росії, таким чином, щоб їхні боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурі в Україні.

Джерело: розслідування британської дослідницької організації Conflict Armament Research спільно з українськими військовими, передає CNN

Деталі: Такий висновок випливає з дослідження, яке було проведено у січні щодо нерозірваної боєголовки іранського безпілотника Shahed-131, знайденої в Одеській області в жовтні 2022 року.

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Дослідники помітили, що боєголовки довжиною біля 50 см були поспіхом модифіковані за допомогою погано підігнаних шарів з десятків дрібних металевих осколків, які при ударі розлітаються на великий радіус. На додаток до осколків по периметру боєголовки є ще 18 менших "зарядів", які, розплавляючись від вибуху, можуть пробити броню і створити своєрідний "360-градусний" вибуховий ефект.

Присутність нових елементів суттєво збільшує здатність боєголовки вражати такі цілі, як електростанції, розподільчі мережі, лінії електропередач і великі потужні трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонтні роботи.

Пряма мова одного з дослідників Демієна Сплітерса: "Виглядає так, ніби вони подивилися на готову боєголовку і сказали: "Як ми можемо зробити її ще більш руйнівною?"

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Матриця з осколків у носовій частині боєголовки фото Conflict Armament Research

Нагадаємо: Восени Іран почав постачати Росії сотні безпілотників Shahed, які та використовує для ударів по українських електромережах та енергетичних об'єктах, залишаючи цивільне населення без тепла, електрики та водопостачання у морозні зимові місяці.