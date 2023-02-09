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"Укроборонпром" почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО

"Українська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 17:28
Укроборонпром почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120-мм.

Джерело: "Укроборонпром"

Дослівно: "120-мм міна – перший продукт спільного виробництва з країною-членом НАТО. 

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Днями укладено контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові". 

Деталі: "Укроборонпром" не назвав країну НАТО, з якою підписано договір.

Повідомляється, що 120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, частина їх розташована в одній з європейських держав.

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Боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку. Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.

 

В "Укроборонпромі" наголосили, що 120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується ЗСУ.

Теми: УкроборонпромзброяНАТОвиробництво
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