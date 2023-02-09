Фіктивні шлюби і неіснуючі діти: СБУ ліквідувала нові канали втечі ухилянтів

Служба безпеки України заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України затримано сімох організаторів нелегальних "трафіків".

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За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за кордон на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі.

Середня вартість "квитка на втечу" становила від 1,5 до 12 тисяч доларів з клієнта. Сума залежала від кількості осіб і терміновості виїзду.

У результаті проведення комплексних заходів на Київщині:

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викрито місцевого ділка, який продавав фіктивні посвідчення "багатодітного батька" або волонтера ухилянтам для виїзду за кордон.

У Закарпатській області:

затримали організатора каналу нелегальної міграції на передачі йому 12 тис. доларів. За цю суму він "гарантував" приховано вивезти за кордон цілу групу ухилянтів.

На Житомирщині:

знешкоджено групу осіб, члени якої допомагали з оформленням фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю. Серед організаторів схеми – очільниця місцевої громадської організації.

У Запорізькій області:

викрито зловмисників, які вносили недостовірні відомості до системи "Шлях". Для цього використовували свої зв’язки серед посадовців держустанов та перевізників.

На Миколаївщині:

затримано організатора, який підробляв свідоцтва про народження неповнолітніх дітей і продавав фальшиві документи потенційним призовникам.

У Дніпропетровській області:

викрито мешканця регіону на оформленні ухилянтів до складу місцевої благодійної організації для їхнього виїзду за кордон нібито за гуманітарною допомогою.

За даними спецслужби, у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 332 відповідного кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон) організаторам схем повідомлено про підозру.