Фіктивні шлюби і неіснуючі діти: СБУ ліквідувала нові канали втечі ухилянтів
Служба безпеки України заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.
Джерело: СБУ у Telegram
Деталі: У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України затримано сімох організаторів нелегальних "трафіків".
За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за кордон на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі.
Середня вартість "квитка на втечу" становила від 1,5 до 12 тисяч доларів з клієнта. Сума залежала від кількості осіб і терміновості виїзду.
У результаті проведення комплексних заходів на Київщині:
- викрито місцевого ділка, який продавав фіктивні посвідчення "багатодітного батька" або волонтера ухилянтам для виїзду за кордон.
У Закарпатській області:
- затримали організатора каналу нелегальної міграції на передачі йому 12 тис. доларів. За цю суму він "гарантував" приховано вивезти за кордон цілу групу ухилянтів.
На Житомирщині:
- знешкоджено групу осіб, члени якої допомагали з оформленням фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю. Серед організаторів схеми – очільниця місцевої громадської організації.
У Запорізькій області:
- викрито зловмисників, які вносили недостовірні відомості до системи "Шлях". Для цього використовували свої зв’язки серед посадовців держустанов та перевізників.
На Миколаївщині:
- затримано організатора, який підробляв свідоцтва про народження неповнолітніх дітей і продавав фальшиві документи потенційним призовникам.
У Дніпропетровській області:
- викрито мешканця регіону на оформленні ухилянтів до складу місцевої благодійної організації для їхнього виїзду за кордон нібито за гуманітарною допомогою.
За даними спецслужби, у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 332 відповідного кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон) організаторам схем повідомлено про підозру.