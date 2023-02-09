Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фіктивні шлюби і неіснуючі діти: СБУ ліквідувала нові канали втечі ухилянтів

Євген КізіловЧетвер, 9 лютого 2023, 18:33
Фіктивні шлюби і неіснуючі діти: СБУ ліквідувала нові канали втечі ухилянтів
фото сбу

Служба безпеки України заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України затримано сімох організаторів нелегальних "трафіків".

Реклама:

За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за кордон на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі.

Середня вартість "квитка на втечу" становила від 1,5 до 12 тисяч доларів з клієнта. Сума залежала від кількості осіб і терміновості виїзду.

 

У результаті проведення комплексних заходів на Київщині:

ВІДЕО ДНЯ
  • викрито місцевого ділка, який продавав фіктивні посвідчення "багатодітного батька" або волонтера ухилянтам для виїзду за кордон.

У Закарпатській області:

  • затримали організатора каналу нелегальної міграції на передачі йому 12 тис. доларів. За цю суму він "гарантував" приховано вивезти за кордон цілу групу ухилянтів.

На Житомирщині:

  • знешкоджено групу осіб, члени якої допомагали з оформленням фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю. Серед організаторів схеми – очільниця місцевої громадської організації.

У Запорізькій області:

  • викрито зловмисників, які вносили недостовірні відомості до системи "Шлях". Для цього використовували свої зв’язки серед посадовців держустанов та перевізників.

На Миколаївщині:

  • затримано організатора, який підробляв свідоцтва про народження неповнолітніх дітей і продавав фальшиві документи потенційним призовникам.

У Дніпропетровській області:

  • викрито мешканця регіону на оформленні ухилянтів до складу місцевої благодійної організації для їхнього виїзду за кордон нібито за гуманітарною допомогою.

За даними спецслужби, у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 332 відповідного кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон) організаторам схем повідомлено про підозру.

Теми: війнакордонСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
війна
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: