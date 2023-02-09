Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Федоров про нововведення SpaceX: Проблем з роботою Starlink не спостерігається

Євген Кізілов, Соня ЛукашоваЧетвер, 9 лютого 2023, 20:04
михайло федоров, Getty Images

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію, що SpaceX нібито обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами. Стверджує, що проблем з роботою терміналів "Старлінк" в Україні наразі не спостерігається.

Джерело: Федоров у коментарі Українській правді

Пряма мова: "Дійсно, декілька місяців тому були зміни в функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів "Старлінк". Сьогодні ми отримали перші кілька тисяч "Старлінків" в рамках нової партії з 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини".

Деталі: При цьому Федоров назвав Ілона Маска "одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги" і зазначив, що "Старлінки" допомагають рятувати тисячі життів, підтримуєть роботу енергетичної інфраструктури, дають змогу лікарям проводити складні операції і забезпечують  інтернетом "пункти незламності".

Пряма мова: "Вклад компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємося на подальшу стабільну роботу "Старлінків" в Україні".

Що передувало: Раніше президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що її компанія вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками на фронті.

Читайте УП В Google News

Теми: МаскФедоровінтернет
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський заявив про значні результати в захисті від агентів РФ, анонсує кроки РНБО

Залужний: Сили оборони на деяких ділянках фронту відновили втрачені позиції

Президентка Косова: Найманці "Вагнера" допомагають Сербії готувати напад

Проєкт резолюції ООН закликає до миру, що збереже цілісність України – AP

фотоПерша партія зенітних гармат L-70, які передає Литва, вже в Україні

Влада розширила категорію держслужбовців, хто може виїхати за кордон

Усі новини...
Маск
В ОП відповіли на обмеження Starlink для дронів: Не вигадуйте, як нашкодити
Компанія Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами
Наслідки політики Маска: доходи Twitter від реклами впали на понад 70% в грудні
Останні новини
20:20
Магучіх встановила новий найкращий результат сезону в світі
20:05
До "Гвардії наступу" вже подали понад 20 тисяч заяв
20:00
Українські посвідчення водія у Польщі залишаться чинними до кінця року
19:42
У Раді планують виключити Льовочкіна з комітету нацбезпеки і оборони
19:39
На лівому березі Києва й на Оболоні можуть бути звуки вибухів – КМВА
19:26
Окупанти в Маріуполі ремонтують техніку, яку навмисне зіпсували російські військові – Генштаб
19:19
доповненоДніпропетровську та Запорізьку області атакують "Шахеди"
19:09
Росіяни посилюють угруповання на Лиманському та Бахмутському напрямках – Генштаб
18:58
Прем'єр Британії розробляє плани відновлення зв'язків з ЄС - ЗМІ
18:39
Тімоті Снайдер зібрав понад 1,2 мільйона доларів на "Ловця шахедів"
Усі новини...