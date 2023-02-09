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Федоров про нововведення SpaceX: Проблем з роботою Starlink не спостерігається

Євген Кізілов, Соня ЛукашоваЧетвер, 9 лютого 2023, 19:04
Федоров про нововведення SpaceX: Проблем з роботою Starlink не спостерігається
михайло федоров, Getty Images

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію, що SpaceX нібито обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами. Стверджує, що проблем з роботою терміналів "Старлінк" в Україні наразі не спостерігається.

Джерело: Федоров у коментарі Українській правді

Пряма мова: "Дійсно, декілька місяців тому були зміни в функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів "Старлінк". Сьогодні ми отримали перші кілька тисяч "Старлінків" в рамках нової партії з 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини".

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Деталі: При цьому Федоров назвав Ілона Маска "одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги" і зазначив, що "Старлінки" допомагають рятувати тисячі життів, підтримуєть роботу енергетичної інфраструктури, дають змогу лікарям проводити складні операції і забезпечують  інтернетом "пункти незламності".

Пряма мова: "Вклад компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємося на подальшу стабільну роботу "Старлінків" в Україні".

Що передувало: Раніше президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що її компанія вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками на фронті.

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Теми: МаскФедоровінтернет
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