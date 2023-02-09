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У Кишиневі підтвердили, що Україна передала їм плани Кремля взяти під контроль Молдову

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 21:13
Прапор Молдови, фото Getty Images

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"СІБ підтверджує, що, як на підставі інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і в результаті оперативної роботи служби, виявили диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію та порушення громадського порядку", – заявили у відомстві.

Там додали, що не можуть повідомити подробиці через загрозу зриву оперативних заходів.

В адміністрації президентки Молдови Маї Санду пізніше заявили, що вона постійно обмінюється Володимиром Зеленським думками про ситуацію в регіоні.

"Наші компетентні органи працюють над гарантуванням безпеки країни та використовують усю інформаційну підтримку партнерів, щоб передбачити та запобігти будь-яким спробам підриву нашої держави", – додали в адміністрації Санду.

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

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"Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового", – сказав Зеленський.

Росія неодноразово допускала різкі та грубі випади на адресу Молдови та молдовського керівництва, зокрема після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Серед останнього, міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що із Молдови намагаються зробити "другу Україну", що різко прокоментували в зовнішньополітичному відомстві держави.

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Теми: МолдоваУкраїнаРосіявійна
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