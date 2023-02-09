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У Кишиневі підтвердили, що Україна передала їм плани Кремля взяти під контроль Молдову

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 20:13
У Кишиневі підтвердили, що Україна передала їм плани Кремля взяти під контроль Молдову
Прапор Молдови, фото Getty Images

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"СІБ підтверджує, що, як на підставі інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і в результаті оперативної роботи служби, виявили диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію та порушення громадського порядку", – заявили у відомстві.

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Там додали, що не можуть повідомити подробиці через загрозу зриву оперативних заходів.

В адміністрації президентки Молдови Маї Санду пізніше заявили, що вона постійно обмінюється Володимиром Зеленським думками про ситуацію в регіоні.

"Наші компетентні органи працюють над гарантуванням безпеки країни та використовують усю інформаційну підтримку партнерів, щоб передбачити та запобігти будь-яким спробам підриву нашої держави", – додали в адміністрації Санду.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

"Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового", – сказав Зеленський.

Росія неодноразово допускала різкі та грубі випади на адресу Молдови та молдовського керівництва, зокрема після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Серед останнього, міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що із Молдови намагаються зробити "другу Україну", що різко прокоментували в зовнішньополітичному відомстві держави.

Теми: МолдоваУкраїнаРосіявійна
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