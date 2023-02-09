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Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині й Сирії перевищила 20 тисяч

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 21:19
Туреччина, Марас після землетрусу, фото dia images via Getty Images

Загальна кількість загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір четверга вже перевищила 20 тисяч – це сталось після останнього оновлення даних турецької сторони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За останніми даними турецького Управління з питань надзвичайних ситуацій, у постраждалих провінціях підтвердили загибель 17 134 людини і поранення ще 70 347. Крім того, 30 360 постраждалих від стихійного лиха були евакуйовані в безпечніші провінції.

У пошуково-рятувальних операціях беруть участь загалом понад 120 тисяч людей і понад 12 тисяч одиниць техніки, а також 160 літаків і 20 кораблів.

Разом із останніми даними про загиблих у Сирії – 3317 людей – кількість жертв землетрусів в обох країнах становить 20 451.

Землетрус вже називають третім найгіршим для Туреччини в новітній історії - після Великого анатолійського землетрусу 1668 року та Ерзінджанського землетрусу 1939 року.

Як повідомлялося, ЄС анонсував донорську конференцію для допомоги Туреччині й Сирії після землетрусів.

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Теми: ТуреччинаСиріяжертвистихійне лихо
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