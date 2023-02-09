Компанія Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram через два роки після того, як призупинила їх у зв’язку з подіями під Капітолієм 6 січня 2021 року.

Це підтвердив речник компанії Енді Стоун, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ще в січні у Meta заявили, що планують зняти блокування з акаунта експрезидента "у найближчі тижні", та задіють жорсткіші санкції призупинення - від місяця до двох років - якщо Трамп знову порушить правила платформи.

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Рішення відновити акаунти Трампа пояснили тим, що американці "повинні мати можливість чути голоси людей, які претендують на лідерство в країні".

Як відомо, соцмережа поруч із Twitter та іншими невдовзі після подій 6 січня 2021 року заблокувала Трампа на підставі того, що він порушує правила і може через платформу підбурювати своїх прихильників на якісь дії. У Facebook та Instagram в експрезидента залишилося 34 млн та 23 млн підписників відповідно.

Ці облікові записи потенційно можуть знову задіятися під час наступної спроби Трампа змагатися за посаду президента - у попередніх кампаніях він активно використовував їхні інструменти реклами.

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За інформацією ЗМІ, Трамп усе ж збирається повернутись у Twitter і Facebook перед виборами 2024 року і його штаб готується до цього.

Нагадаємо, акаунт Дональда Трампа у Twitter розблокували восени 2022 року, невдовзі після придбання соцмережі Ілоном Маском. Тоді Трамп заявив, що не збирається повертатися на платформу.