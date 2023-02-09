Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 21:44
Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram
Дональд Трамп, архівне фото Білого дому

Компанія Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram через два роки після того, як призупинила їх у зв’язку з подіями під Капітолієм 6 січня 2021 року.

Це підтвердив речник компанії Енді Стоун, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ще в січні у Meta заявили, що планують зняти блокування з акаунта експрезидента "у найближчі тижні", та задіють жорсткіші санкції призупинення - від місяця до двох років - якщо Трамп знову порушить правила платформи. 

Реклама:

Рішення відновити акаунти Трампа пояснили тим, що американці "повинні мати можливість чути голоси людей, які претендують на лідерство в країні".

Як відомо, соцмережа поруч із Twitter та іншими невдовзі після подій 6 січня 2021 року заблокувала Трампа на підставі того, що він порушує правила і може через платформу підбурювати своїх прихильників на якісь дії. У Facebook та Instagram в експрезидента залишилося 34 млн та 23 млн підписників відповідно. 

Ці облікові записи потенційно можуть знову задіятися під час наступної спроби Трампа змагатися за посаду президента - у попередніх кампаніях він активно використовував їхні інструменти реклами. 

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією ЗМІ, Трамп усе ж збирається повернутись у Twitter і Facebook перед виборами 2024 року і його штаб готується до цього. 

Нагадаємо, акаунт Дональда Трампа у Twitter розблокували восени 2022 року, невдовзі після придбання соцмережі Ілоном Маском. Тоді Трамп заявив, що не збирається повертатися на платформу.

Теми: ТрампсоцмережіfacebookСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Трамп
Штурм Капітолія: Трампа судитимуть у розпал виборчої кампанії у США
Трамп пройшов процедуру арешту, пробувши у в'язниці 20 хв
CNN: Трамп планує з'явитися до в'язниці у зв'язку з пред'явленим йому звинуваченням
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: