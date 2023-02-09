У Бердянську було влучання в аеродром, знищено 100 окупантів – МВА
Четвер, 9 лютого 2023, 22:00
8 лютого захисники України влучили у військове летовище в окупованому російською армією Бердянську Запорізької області.
Джерело: Бердянська міська військова адміністрація
Дослівно: "Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром.
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Цим прильотом наші воїни знищили більше ста окупантів.
Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція".