У Бердянську було влучання в аеродром, знищено 100 окупантів – МВА

8 лютого захисники України влучили у військове летовище в окупованому російською армією Бердянську Запорізької області.

Джерело: Бердянська міська військова адміністрація

Дослівно: "Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром.

Цим прильотом наші воїни знищили більше ста окупантів.

Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція".