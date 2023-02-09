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У Бердянську було влучання в аеродром, знищено 100 окупантів – МВА

Олена РощінаЧетвер, 9 лютого 2023, 22:00

8 лютого захисники України влучили у військове летовище в окупованому російською армією Бердянську Запорізької області. 

Джерело: Бердянська міська військова адміністрація

Дослівно: "Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром. 

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Цим прильотом наші воїни знищили більше ста окупантів.

Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція".

Теми: БердянськЗапорізька областьвійна
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