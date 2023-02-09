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Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди

Олена РощінаЧетвер, 9 лютого 2023, 22:48
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрати Україною територій. 

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю SPIEGEL

Пряма мова: "Ми всі боїмося війни, це інстинкт. Я нікого тут не звинувачую. Люди дійсно шкодують нас, українців. Але найгірше було б, якби війна прийшла до них (інших країн – ред.).

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Громадяни та їхні лідери бачать потенційну загрозу стабільності своїх країн, зокрема їхній політичній владі. Тому вони хочуть зупинити війну. І найкращий спосіб зробити це – за рахунок інших. У жодному разі не за рахунок жертв у їхній власній країні. 

Я навіть не намагаюся бути об'єктивним, тому що я президент держави, яка перебуває у стані війни, тому я буду суб'єктивним. Зробіть свої власні висновки з того, що я говорю. 

Найпростіший спосіб закінчити війну – віддати Росії території. Повернути їм той вплив на Україну і всередині України, який вони мали протягом багатьох років. Саме тому існували Мінські угоди.... Я думаю, що Мінські угоди були такою поступкою".

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Деталі: На запитання, чи намагався він сам виконувати Мінські угоди, Зеленський відповів, що він "вскочив у цей вагон, який уже котився у прірву". 

Президент сказав, що в Мінських угодах усе було побудовано так, що "одна сторона не може щось виконати, а інша заморожує конфлікт". 

Пряма мова: "Я не побачив в угодах жодного бажання дати Україні незалежність! Я розумію їх так, що вони означають, що апетити Росії мали бути трохи задоволені за рахунок України. 

У дипломатії відстрочка – це абсолютно нормально. Ніколи не знаєш, чи не помре людина, яка ухвалює рішення, і все раптом стане простіше". 

Деталі: Зеленський сказав, що бачив у Мінських угодах сенс лише як в офіційному майданчику для переговорів, на якому можна було "вирішити хоч щось", і він почав використовувати його для обміну полоненими.

"Але що стосується Мінська загалом, я сказав Еммануелю Макрону та Ангелі Меркель: ми не можемо реалізувати його в такий спосіб", – зізнався український президент.

За його словами, і на зустрічі в нормандському форматі за участю Володимира Путіна 2019 року він сказав усім учасникам: "Те, що є в угоді, не може бути реалізовано".

"Путін наполягав на швидкому виведенні військ. Я пояснив йому, як це робиться нині, і підрахував, що за нинішніх темпів нам знадобиться ще 20 років. Я сказав йому: мій батько – професор математики, я добре знаю арифметику", – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що, незважаючи на попередження про можливе вторгнення Росії у 2022 році, майже ніхто з партнерів не дав Україні зброї. 

Він сказав, що і після повномасштабного наступу РФ "багато хто хотів закінчити війну дуже швидко", але "за кілька тижнів ця думка змінилася" завдяки енергії українців і звірствам російської армії.

Теми: ЗеленськийвійнаМінські угодиРосія
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