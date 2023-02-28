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Пентагон заявив, що нема доказів витоку американської зброї з України

Ольга Глущенко Вівторок, 28 лютого 2023, 23:30
Пентагон заявив, що нема доказів витоку американської зброї з України
фото: Getty Images

В адміністрації США кажуть, що надіслана в Україну зброя використовується за призначенням, доказів перенаправлення військової допомоги не виявлено.

Джерело: заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час слухань у Комітеті Палати представників США зі Збройних сил, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми не побачили жодних доказів серйозного витоку (зброї – ред.)".

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Деталі: Каль допустив, що певні зразки озброєнь могли потрапити в руки росіян під час бою, "що трапляється завжди" в умовах війни. Однак, за його словами, "немає жодних доказів того, що українці перенаправляють зброю на чорний ринок".

Він також підкреслив, що Україна використовує "з максимальною ефективністю" озброєння, які надають їй Сполучені Штати та потребує більше систем.

Водночас Каль зазначив, що, за оцінками Пентагону, ближчими тижнями не очікується серйозних просувань на полі бою з боку Росії, хоча не виключив, що контроль над деякими територіями продовжить переходити з рук у руки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На початку листопада минулого року в Пентагоні повідомили, що невелика кількість американських військових почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що Збройні Сили належним чином обліковують зброю, надану Заходом.

Про перебування американських військових в Україні стало відомо після оголошення Державним департаментом США плану, спрямованого на те, щоб західна зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців.

Конгресмени давно висували претензії до Білого дому через недостатню прозорість у звітуванні про мільярдні витрати на військову допомогу Україні. Адміністрація Джо Байдена неохоче розповідала про це через побоювання, що це може наштовхнути контрабандистів на потенційні методи ухилення від сплати податків.

Теми: війназброяУкраїнаСША
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