Китай витрачає мільярди на проросійську пропаганду – ЗМІ

ВОЛОДИМИР ПУТІН ТА СІ ЦЗІНЬПІН ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ У ПЕКІНІ 4 ЛЮТОГО, ФОТО SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

У США заявляють, що Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації" включно з меседжами, які повністю збігаються з позицією Росії щодо України.

Джерело: координатор Центру глобальної взаємодії, органу Державного департаменту США, створеного для "викриття та протидії" іноземній пропаганді та дезінформації Джеймс Рубін, цитує The Guardian

Пряма мова: "Колодязь отруєний китайською та російською дезінформацією – це згубно".

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Деталі: Рубін заявив, що Росія і Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією, і додав, що Пекін діє в глобальному масштабі і витрачає більше, ніж Москва.

За його словами, Китай повторює і поширює твердження Росії, що війну "розв'язало НАТО".

"Ми, як нація, і Захід не поспішаємо реагувати, і це справедливе судження, що ми стоїмо перед дуже-дуже великим викликом. У комунікаційному просторі узгодження між Китаєм і Росією близьке до завершення", – сказав Рубін.