Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщині – понад 100 прильотів, росіяни скинули ВОГ на будинок

Ольга Глущенко Середа, 1 березня 2023, 02:07
На Сумщині – понад 100 прильотів, росіяни скинули ВОГ на будинок
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 7 територіальних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА повідомляють про обстріли Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Краснопільської, Есманської, Великописарівської громад. Було зафіксовано 106 прильотів.

Реклама:

О 14.41 у селі Олександрівка Великописарівської громади з ворожого БПЛА на приватний житловий будинок було скинуто два вибухові снаряди типу ВОГ. Будинок пошкоджено.

Внаслідок обстрілу, ймовірно з міномету, (14 прильотів) з 15:55 до 16:35 по с. Старікове Шалигинської громади пошкоджено 4 житлові будинки (один з них зруйновано, у двох – вибиті вікна, ще в одного − вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна).

Крім того, по Білопільській громаді зранку − з 08.35 – ворог гатив з міномету, 5 прильотів. Обстріл громади продовжився після 10.00 − 8 прильотів по двох населених пунктах громади, об 11.05 − ще три.

ВІДЕО ДНЯ

Після 12.00 було зафіксовано 12 пострілів, можливо з АГС, а також 6 мін по населеному пункту громади. Також по Білопільській громаді з 15.50 був обстріл із САУ − 28 прильотів.

А о 17.00 з ворожого БПЛА  було скинуто три вибухові снаряди типу ВОГ.

По Новослобідській громаді о 08.40 був мінометний обстріл − 2 прильоти.

Середино-Будська громада: 10.40 − 5 прильотів (попередньо − міномет).

По Краснопільській громаді о 12.15 ворог бив з артилерії − 7 снарядів. А о 13.20 був мінометний обстріл громади − 6 мін.

По Есманській громаді з 13.05 зафіксовано 5 прильотів, імовірно, з міномету 120-мм.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: