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На Сумщині – понад 100 прильотів, росіяни скинули ВОГ на будинок

Ольга Глущенко Середа, 1 березня 2023, 03:07
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 7 територіальних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА повідомляють про обстріли Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Краснопільської, Есманської, Великописарівської громад. Було зафіксовано 106 прильотів.

О 14.41 у селі Олександрівка Великописарівської громади з ворожого БПЛА на приватний житловий будинок було скинуто два вибухові снаряди типу ВОГ. Будинок пошкоджено.

Внаслідок обстрілу, ймовірно з міномету, (14 прильотів) з 15:55 до 16:35 по с. Старікове Шалигинської громади пошкоджено 4 житлові будинки (один з них зруйновано, у двох – вибиті вікна, ще в одного − вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна).

Крім того, по Білопільській громаді зранку − з 08.35 – ворог гатив з міномету, 5 прильотів. Обстріл громади продовжився після 10.00 − 8 прильотів по двох населених пунктах громади, об 11.05 − ще три.

Після 12.00 було зафіксовано 12 пострілів, можливо з АГС, а також 6 мін по населеному пункту громади. Також по Білопільській громаді з 15.50 був обстріл із САУ − 28 прильотів.

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А о 17.00 з ворожого БПЛА  було скинуто три вибухові снаряди типу ВОГ.

По Новослобідській громаді о 08.40 був мінометний обстріл − 2 прильоти.

Середино-Будська громада: 10.40 − 5 прильотів (попередньо − міномет).

По Краснопільській громаді о 12.15 ворог бив з артилерії − 7 снарядів. А о 13.20 був мінометний обстріл громади − 6 мін.

По Есманській громаді з 13.05 зафіксовано 5 прильотів, імовірно, з міномету 120-мм.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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