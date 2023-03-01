В окупованому Токмаку дітей змушують писати листи загарбникам – ЦНС

В тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області окупаційна адміністрація змушує школярів писати листи ворожим військовим.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Так, всі школи зобов’язати вмикати гімн рф перед уроками, й проводити "годину про важливе", де російські пропагандисти нав’язують дітям кремлівське трактування війни. Відвідування таких годин обов’язкове".

Деталі: Крім того, за даними центру, приїжджі вчителі змушують дітей писати листи підтримки російським солдатам.

"У випадку відмови з батьками дітей проводяться "профілактичні бесіди". Всі листи перевіряють звезені вчителі, які й диктують, що має писати дитина", – ідеться в повідомленні ЦНС.