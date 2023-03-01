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В окупованому Токмаку дітей змушують писати листи загарбникам – ЦНС

Ольга Глущенко Середа, 1 березня 2023, 03:56
Токмак, скріншот deepstatemap

В тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області окупаційна адміністрація змушує школярів писати листи ворожим військовим.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Так, всі школи зобов’язати вмикати гімн рф перед уроками, й проводити "годину про важливе", де російські пропагандисти нав’язують дітям кремлівське трактування війни. Відвідування таких годин обов’язкове".

Деталі: Крім того, за даними центру, приїжджі вчителі змушують дітей писати листи підтримки російським солдатам.

"У випадку відмови з батьками дітей проводяться "профілактичні бесіди". Всі листи перевіряють звезені вчителі, які й диктують, що має писати дитина", – ідеться в повідомленні ЦНС.

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Теми: Запорізька областьокупаціядіти
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