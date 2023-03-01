Китайська супутникова компанія надавала "вагнерівцям" аерознімки – ЗМІ

Китайська супутникова компанія Spacety, внесена до "чорного списку" Сполучених Штатів, надавала аерофотознімки російським "вагнерівцям", які воюють в Україні.

Джерело: помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк, цитує Sky News

Деталі: За словами американського чиновника, Spacety надавала аерознімки найманцям російської ПВК "Вагнер", які беруть участь у війні проти України.

Видання зазначає, що Spacety, яка базується в Пекіні і має штаб-квартиру в Люксембурзі, є космічною компанією, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

Компанія Spacety була внесена до "чорного списку" США.

Раніше Spacety заявляла, що дотримується міжнародних санкцій проти Росії і не підтримує жодних зв'язків з цією країною після запровадження обмежень.