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Китайська супутникова компанія надавала "вагнерівцям" аерознімки – ЗМІ

Середа, 1 березня 2023, 04:43
Китайська супутникова компанія надавала вагнерівцям аерознімки – ЗМІ
фото: Spacety

Китайська супутникова компанія Spacety, внесена до "чорного списку" Сполучених Штатів, надавала аерофотознімки російським "вагнерівцям", які воюють в Україні.

Джерело: помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк, цитує Sky News

Деталі: За словами американського чиновника, Spacety надавала аерознімки найманцям російської ПВК "Вагнер", які беруть участь у війні проти України.

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Видання зазначає, що Spacety, яка базується в Пекіні і має штаб-квартиру в Люксембурзі, є космічною компанією, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах.

Компанія Spacety була внесена до "чорного списку" США.

Раніше Spacety заявляла, що дотримується міжнародних санкцій проти Росії і не підтримує жодних зв'язків з цією країною після запровадження обмежень.

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Теми: КитайВагнервійна
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