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У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги, десятки загиблих і травмованих

Ольга Глущенко Середа, 1 березня 2023, 06:12
фото: Getty Images

Через зіткнення пасажирського і вантажного потягів у Греції загинули щонайменше 29 і отримали травми 85 осіб.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Кілька вагонів зійшли з рейок і щонайменше три загорілися після зіткнення біля Темпе, невеликого містечка, де проходять основні автомобільні і залізничні тунелі, приблизно за 380 кілометрів (235 миль) на північ від Афін.

Керівництво лікарні в сусідньому місті Лариса повідомило, що щонайменше 25 осіб отримали серйозні поранення.

"Процес евакуації триває і відбувається в дуже складних умовах через серйозність зіткнення двох потягів", - сказав Васіліс Вартакойянніс, речник пожежної служби Греції.

Пасажирів, які отримали незначні поранення або не постраждали, перевезли автобусом до Салонік, що за 130 кілометрів (80 миль) на північ.

Залізничний оператор Hellenic Train повідомив, що на борту пасажирського поїзда, що прямував на північ з Афін до Салонік, другого за величиною міста Греції, було близько 350 пасажирів.

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Теми: Греціязалізниця
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