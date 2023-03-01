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У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги, десятки загиблих і травмованих

Ольга Глущенко Середа, 1 березня 2023, 05:12
У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги, десятки загиблих і травмованих
фото: Getty Images

Через зіткнення пасажирського і вантажного потягів у Греції загинули щонайменше 29 і отримали травми 85 осіб.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Кілька вагонів зійшли з рейок і щонайменше три загорілися після зіткнення біля Темпе, невеликого містечка, де проходять основні автомобільні і залізничні тунелі, приблизно за 380 кілометрів (235 миль) на північ від Афін.

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Керівництво лікарні в сусідньому місті Лариса повідомило, що щонайменше 25 осіб отримали серйозні поранення.

"Процес евакуації триває і відбувається в дуже складних умовах через серйозність зіткнення двох потягів", - сказав Васіліс Вартакойянніс, речник пожежної служби Греції.

Пасажирів, які отримали незначні поранення або не постраждали, перевезли автобусом до Салонік, що за 130 кілометрів (80 миль) на північ.

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Залізничний оператор Hellenic Train повідомив, що на борту пасажирського поїзда, що прямував на північ з Афін до Салонік, другого за величиною міста Греції, було близько 350 пасажирів.

Теми: Греціязалізниця
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