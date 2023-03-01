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Сили оборони за добу відбили понад 85 атак ворога – зведення

Ольга Глущенко Середа, 1 березня 2023, 06:25
фото Генштабу

За минулу добу українські захисники відбили понад 85 атак ворога на п’яти напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника".

Деталі: У той же час російські окупанти завдали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням 2 БпЛА "Шахед-136". Ці дрони збили українські захисники. Також ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди.

Також протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Баранівка і Тимоновичі Чернігівської області; Рожковичі, Бачівськ, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Грабовське на Сумщині та Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Мороховець, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Вільхуватка, Тихе, Устинівка та Анискине Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області, проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Голубівка, Курилівка, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Сили оборони відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції українських військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Обстріляв райони населених пунктів Веселе, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та  Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ.

Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області;  Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області; Іллінка, Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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