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Захисники за добу знищили 650 окупантів і 10 артилерійських систем

Ірина БалачукСереда, 1 березня 2023, 08:14
Український військовий. Фото з Facebook ОК "Південь"

Росія у війні проти України вже втратила 149 890 військових, 3 395 танків, 6 638 бойових броньованих машин та 4 безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 395 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 393 (+10) од,
  • РСЗВ – 479 (+1) од,
  • засобів ППО – 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4) од,
  • крилатих ракет – 873 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 230 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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