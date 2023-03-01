Захисники за добу знищили 650 окупантів і 10 артилерійських систем
Середа, 1 березня 2023, 08:14
Росія у війні проти України вже втратила 149 890 військових, 3 395 танків, 6 638 бойових броньованих машин та 4 безпілотники.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,
- танків – 3 395 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 6 638 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 393 (+10) од,
- РСЗВ – 479 (+1) од,
- засобів ППО – 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+0) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4) од,
- крилатих ракет – 873 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,
- спеціальної техніки – 230 (+0) од.
Дані уточнюються.
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