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Росіяни за добу вбили 3 цивільних на Донеччині – ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 1 березня 2023, 08:11
Росіяни за добу вбили 3 цивільних на Донеччині – ОВА
Фото: Telegram Кириленка

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що під обстрілами росіян минулої доби загинуло 3 мирних мешканців.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 28 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Ласточкиному і 1 у Великій Новосілці".

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Деталі: За його словами, ще 4 людини в області дістали поранення.

Згодом Кириленко уточнив, що на Волноваському напрямку під удари росіяни також потрапили Вугледар та Новоукраїнка.

 

На Донецькому напрямку росіяни активно атакували  авіаракетами Очеретинську громаду.

ВІДЕО ДНЯ

У Мар'їнській громаді під вогонь потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка. Авдіївка зазнала 2 авіаударів — влучання у житловий квартал та на територію підприємства.

На Горлівському напрямку Часів Яр потрапив під вогонь Градів - пошкоджені будинки. У Торецькій громаді пошкоджено 3 у Нью-Йорку і 1 у Північному. У Соледарській громаді під обстрілами були Оріхово-Василівка та Дубово-Василівка.

 

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинки на трьох вулицях, зафіксовано 5 прильотів у Торському і 5 у Зарічному Лиманської громади.

Теми: Донецька областьжертвивійна
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