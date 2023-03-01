США перекинули до Європи "літак судного дня"

В Ісландії у вівторок приземлився літак E-6B Mercury, який виконує функції повітряного командного пункту Військово-морських сил США.

Про це йдеться у повідомленні командування військ США у Європі в Twitter, пише "Європейська правда".

"Літак E-6B Mercury Військово-морських сил США, підпорядкований першому крилу Стратегічного командування США, нещодавно прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перебування в Ісландії члени екіпажу літака зустрілися із послом США та іншими дипломатами та військовими.

E-6B Mercury – це американський військовий стратегічний літак управління і зв'язку, а також повітряний командний пункт ВМС США. Його ще називають "літаком судного дня".

Він призначений для зв'язку з атомними підводними човнами стратегічного призначення, що є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Йдеться про підводні човни класу Ohio. На борту кожної субмарини може перебувати до 24 ракет Trident II D5, здатних нести ядерні боєголовки.

E-6B Mercury зроблений на базі пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він здатний підійматися на висоту до 12,8 км, практична дальність становить – 11 760 км.

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Нагадаємо, після оголошення російського президента парламент Росії на засіданні 22 лютого проголосував за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію Договору про СНО-3 і запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

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