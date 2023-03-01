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РФ почала запускати дрони з Брянської області, щоб більше загрожувати Києву – розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 09:17
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські військові почали запускати дрони-камікадзе Shahed із Брянської області РФ, щоб більше загрожувати Києву.

Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки Великої Британії, пише "Європейська правда".

27 лютого Міністерство оборони України підтвердило, що збило 11 безпілотників Shahed з 14, запущених вночі. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що дев'ять з них були збиті поблизу повітряного простору Києва. Ще три були збиті в Чернігівській області на півночі України.

"З огляду на вектор атаки, ці БПЛА Shahed, найімовірніше, були запущені з Брянської області, Росія. Раніше, з середини грудня 2022 року, єдине спостережуване місце запуску було з Краснодарського краю, через Азовське море", – йдеться у повідомленні.

До цієї атаки 26 лютого не було жодних повідомлень про використання БПЛА в Україні приблизно з 15 лютого. Таке зниження темпу атак БПЛА ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас: вона, ймовірно, буде шукати поповнення.

"Другий пусковий майданчик дасть росіянам іншу вісь атаки, ближчу до Києва. Це, ймовірно, зменшить час перебування в повітрі над Україною і буде спробою ще більше розтягнути українську протиповітряну оборону", – зазначили у британському відомстві.

Теми: Росіябезпілотникирозвідка
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