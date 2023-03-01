ССО вполювали російську ДРГ під Бахмутом

Сили спеціальних операцій ЗСУ продемонстрували роботу своїх снайперів на Бахмутському напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Під час нічного відпрацювання бойових завдань снайперами Сил спеціальних операцій наші воїни зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи противника.

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Оператори ССО ухвалили рішення завдати ураження російським окупантам, які намагалися непомітно рухатися в бік українських позицій".

Деталі: Часові рамки спецоперації традиційно не розкриваються.

Зазначено, що протягом того відпрацювання влучними пострілами снайпери ССО ліквідували 7 росіян, ще 3 було поранено.