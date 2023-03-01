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У США розглядають поставки в Україну зрідженого газу

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 08:54
У США розглядають поставки в Україну зрідженого газу
Фото ілюстративне з NIKKEI.COM

Компанія Sustainable Solutions з Техасу анонсувала два проєкти з постачання в Україну зрідженого газу.

Про це кореспонденту "Європейської правди" розповів генеральний директор компанії Еміль Пенья.

За його словами, наразі компанія вже уклала угоду про оренду плавучого терміналу із прийому зрідженого газу, який планується розмістити біля узбережжя Естонії.

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"В нас є два танкери для перевезення зрідженого газу, які будуть обслуговувати цей термінал. Ми готові запустити цей проєкт вже до жовтня. При цьому частину газу вже готова викупити Естонія, ще частину – Латвія. Однак більшу частину ми готові запропонувати Україні", – заявив він.

За словами Пеньї, вже наступного тижня до Х’юстона прибуде  керівництво "Нафтогазу" для ведення відповідних переговорів.

Другий проєкт може бути запущений набагато раніше – протягом найближчих місяців. Він пропонує постачання зрідженого газу спеціальними вантажними автомобілями, оснащеними пристроями для регазифікації зрідженого природного газу.

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"Подібні перевезення досить поширені у США, хоча у Європі, наскільки відомо, такі послуги надає лише одна компанія. Наразі ми готові орендувати 10 таких машин, проте в майбутньому їхня кількість може бути збільшена", – розповідає Пенья.

За його словами, компанія планує найближчим часом розпочати стажування у Польщі водіїв щодо роботи на пристроях із газифікації. Одночасно компанія планує отримати всі необхідні дозволи в ЄС та Україні.

"Звичайно, це не вирішить усіх проблем України з газом. Однак це дозволить диверсифікувати постачання газу, підвищивши енергетичну безпеку України", – резюмує Пенья.

Як повідомлялося, США відправили майже три чверті всього свого зрідженого газу до Європи за перші чотири місяці 2022 року в порівнянні з однією третиною минулого року.

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Теми: СШАУкраїнагаз
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