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Генсек НАТО запросив Зеленського на саміт у Вільнюсі

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 10:22

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу в Вільнюсі у липні.

Про це він розповів у інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні, і я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще перебуває в розпалі війни", - зауважив генеральний секретар. 

Посол України в Литві Петро Бешта в лютому заявляв, що президент Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.

Тоді посол сказав, що Україна очікує на запрошення.

З початку російського вторгнення 24 лютого минулого року Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель.

Столтенберг висловив сподівання, що на саміті домовляться про нові кроки і заходи та про довгострокову підтримку України.

ВІДЕО ДНЯ

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО.

Російське вторгнення призвело до зростання євроатлантичних настроїв українців до рекордних показників - 86% українців виступають за приєднання до Альянсу.

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу.

Теми: НАТОЗеленський
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