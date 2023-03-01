Кулеба розказав про п'ять поразок Росії і порадив "подавитись ракетами"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 березня заявив, що Україна пережила зимовий терор Росії, та розповів про п’ять поразок держави-агресора.

Про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні", - написав міністр.

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Він зазначив, що Україну підтримували партнери та що ЄС також переміг, оскільки "всупереч московському реготу також не замерз без російського газу".

"Росії - одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - написав глава МЗС України.

Він перерахував ще чотири поразки Росії після початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

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"Перша поразка була тоді, коли ми з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати нас страхом. Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде. Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Четверта поразка - втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що до остаточної перемоги ще важкий шлях, але "ми з вами вже знаємо, як перемагати".

Як повідомлялося, Сполучені Штати не очікують від Росії значних територіальних здобутків в Україні в найближчій перспективі.

Італійська розвідка вважає, що зараз росіянам потрібна оперативна пауза для підготовки до довгої війни в умовах західних санкцій.