Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба розказав про п'ять поразок Росії і порадив "подавитись ракетами"

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 11:59
дмитро кулеба, Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 березня заявив, що Україна пережила зимовий терор Росії, та розповів про п’ять поразок держави-агресора.

Про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні", - написав міністр.

Він зазначив, що Україну підтримували партнери та що ЄС також переміг, оскільки "всупереч московському реготу також не замерз без російського газу". 

"Росії - одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - написав глава МЗС України.

Він перерахував ще чотири поразки Росії після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. 

"Перша поразка була тоді, коли ми з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати нас страхом. Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде. Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Четверта поразка - втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України", - зазначив Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Він підкреслив, що до остаточної перемоги ще важкий шлях, але "ми з вами вже знаємо, як перемагати".

Як повідомлялося, Сполучені Штати не очікують від Росії значних територіальних здобутків в Україні в найближчій перспективі.

Італійська розвідка вважає, що зараз росіянам потрібна оперативна пауза для підготовки до довгої війни в умовах західних санкцій.

Теми: Кулеба ДмитроРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українські зенітники збили над Єнакієвим російський винищувач Су-34

фото Пригожина спіймали на брехні про "оточення" Бахмута

фото, відеоЗеленський приїхав до Львова разом з президентом Латвії

Очільник УЗ Камишін став позаштатним радником Зеленського

фото У Білорусі нобелівському лауреату Бяляцькому дали 10 років колонії

Російський пілот отримав 12 років тюрми: бомбардував Харківську телевежу

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба
Україна не погоджується мінімум з одним пунктом "мирного плану" КНР – Кулеба
Кулеба назвав нелогічними думки, що Путін застосує ядерну зброю
Останні новини
16:02
фотоГенерал Сирський вдруге за 6 днів приїхав до Бахмута
15:57
На Хмельниччині суд покарав чоловіка, який викрав і переховував сина
15:52
У Білорусі МіГ злетів без радіолокаційника, хоча влада казала, що з літаком "все добре" – ЗМІ
15:41
41% німців – за те, щоб Україна поступилась територіями в обмін на мир, стільки ж – проти цього
15:41
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
15:39
Уряду пропонують скасувати чи осучаснити третину дозволів зі сфери транспорту
15:21
Падіння вертольота МВС у Броварах: Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки"
15:15
Експорт IT-послуг у січні впав майже на 30% від обсягу грудня
15:12
На Рівненщині у чагарниках знайшли "викраденого" хлопчика із зав'язаними руками
15:07
Українські зенітники збили над Єнакієвим російський винищувач Су-34
Усі новини...