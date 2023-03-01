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Суддя з Дніпра отримала 10 років тюрми за хабар 30 тисяч доларів

Олександр ШумілінСереда, 1 березня 2023, 11:53
Суддя з Дніпра отримала 10 років тюрми за хабар 30 тисяч доларів
Наталія Овчаренко. Фото: ЦПК

Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі колишню суддю Кіровського районного суду міста Дніпра, яка вимагала хабар 30 тисяч доларів. 

Джерело: повідомлення САП, НАБУ, ГО "ЦПК"

Дослівно: "Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким визнав колишню суддю Кіровського районного суду міста Дніпра винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США".

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Деталі: За інформацією джерел "Української правди" йдеться про колишню суддю Кіровського суду міста Дніпра Наталію Овчаренко. Вона також зловживала впливом, а також підбурювала працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності. ЇЇ також позбавили права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього належного її майна.

Дослівно ЦПК: "За даними слідства, судді Кіровського суду Дніпра Овчаренко і Ходасевич, вимагаючи 30 тисяч доларів, отримали частину хабаря в 16 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення у кримінальній справі. Після цього їх було затримано "на гарячому".

Теми: судхабар
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