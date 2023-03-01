Суддя з Дніпра отримала 10 років тюрми за хабар 30 тисяч доларів

Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі колишню суддю Кіровського районного суду міста Дніпра, яка вимагала хабар 30 тисяч доларів.

Джерело: повідомлення САП, НАБУ, ГО "ЦПК"

Дослівно: "Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким визнав колишню суддю Кіровського районного суду міста Дніпра винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США".

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Деталі: За інформацією джерел "Української правди" йдеться про колишню суддю Кіровського суду міста Дніпра Наталію Овчаренко. Вона також зловживала впливом, а також підбурювала працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності. ЇЇ також позбавили права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього належного її майна.

Дослівно ЦПК: "За даними слідства, судді Кіровського суду Дніпра Овчаренко і Ходасевич, вимагаючи 30 тисяч доларів, отримали частину хабаря в 16 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення у кримінальній справі. Після цього їх було затримано "на гарячому".