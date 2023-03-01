Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Група шахраїв "від імені" місцевої влади збирала "гроші для ЗСУ" – СБУ 

Альона Мазуренко Середа, 1 березня 2023, 12:06
Група шахраїв від імені місцевої влади збирала гроші для ЗСУ – СБУ 
СБУ

Правоохоронці викрили злочинців, які представлялися чиновниками місцевої влади і просили у підприємців "допомоги для ЗСУ".

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, Нацполіція

Дослівно СБУ: "За наявною інформацією, їм вдалося привласнити понад 3 млн грн.

Реклама:

У ході серії спецоперацій СБУ і Нацполіції у Києві, Дніпрі та на Херсонщині схему вдалося ліквідувати".

Деталі: Схему організував громадянин однієї з країн центральної Азії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій частині Луганщини.

До протиправної діяльності він залучив ще 9-х спільників зі столичного регіону і півдня України.

ВІДЕО ДНЯ

Через власні зв’язки вони підшукували представників компаній, які працюють в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників.

Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій.

У них – просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тис. грн. Сума залежала від оборотів підприємства.

Потім шахраї переказували гроші на власні банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України.

Банківські картки були заздалегідь оформлені на підставних осіб, яким платили від 500 до 1000 грн за картку.

У такий спосіб за рік повномасштабного вторгнення РФ підозрювані ошукали щонайменше 58 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, спричинивши їм збитки на понад 3 млн грн.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено чорнові записи та мобільні телефони із доказами оборудки.

Також вилучено десятки банківських карток, через які зловмисники знімали отримані злочинним шляхом гроші.

Наразі затримано 5-х учасників схеми. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших шахраїв та організатора оборудки.

Усім десятьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:

  • ч.1, 2 ст.255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч.4 ст.28 та ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене злочинною організацією).

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: