Група шахраїв "від імені" місцевої влади збирала "гроші для ЗСУ" – СБУ 

Правоохоронці викрили злочинців, які представлялися чиновниками місцевої влади і просили у підприємців "допомоги для ЗСУ".

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, Нацполіція

Дослівно СБУ: "За наявною інформацією, їм вдалося привласнити понад 3 млн грн.

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У ході серії спецоперацій СБУ і Нацполіції у Києві, Дніпрі та на Херсонщині схему вдалося ліквідувати".

Деталі: Схему організував громадянин однієї з країн центральної Азії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій частині Луганщини.

До протиправної діяльності він залучив ще 9-х спільників зі столичного регіону і півдня України.

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Через власні зв’язки вони підшукували представників компаній, які працюють в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників.

Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій.

У них – просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тис. грн. Сума залежала від оборотів підприємства.

Потім шахраї переказували гроші на власні банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України.

Банківські картки були заздалегідь оформлені на підставних осіб, яким платили від 500 до 1000 грн за картку.

У такий спосіб за рік повномасштабного вторгнення РФ підозрювані ошукали щонайменше 58 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, спричинивши їм збитки на понад 3 млн грн.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено чорнові записи та мобільні телефони із доказами оборудки.

Також вилучено десятки банківських карток, через які зловмисники знімали отримані злочинним шляхом гроші.

Наразі затримано 5-х учасників схеми. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших шахраїв та організатора оборудки.

Усім десятьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:

ч.1, 2 ст.255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч.4 ст.28 та ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене злочинною організацією).

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.