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ЄС не підтримає заяву глав МЗС країн G20 без засудження війни Росії - Reuters

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 12:18
ЄС не підтримає заяву глав МЗС країн G20 без засудження війни Росії - Reuters
Фото: Getty Images

Делегація ЄС не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" (G20) в Індії, якщо вона не міститиме засудження війни Росії проти України.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власне джерело, пише "Європейська правда".

Окремо глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що успіх зустрічі в Нью-Делі буде вимірюватися тим, що вона зможе зробити з війною в Україні та її наслідками.

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"Ця війна має бути засуджена. Я сподіваюся, я впевнений, що дипломатичний потенціал Індії буде використаний для того, щоб змусити Росію зрозуміти, що ця війна повинна закінчитися", - заявив журналістам Боррель.

Росія заявила, що використає цю зустріч, щоб розповісти світові, хто, на думку Москви, несе відповідальність за політичну та економічну кризу, в якій опинився світ.

Основні зустрічі G20 відбудуться в четвер після вітальної вечері в середу.

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До G20 входять заможні країни G7, а також Росія, Китай, Індія, Бразилія, Австралія та Саудівська Аравія, серед інших країн.

Індія як приймаюча сторона заявила, що війна в Україні буде важливою темою для обговорення, але "питання, пов'язані з продовольчою, енергетичною та добривною безпекою, вплив конфлікту на економічні виклики, з якими ми стикаємося", також отримають "належну увагу".

Зустріч міністрів закордонних справ відбувається через кілька днів після зустрічі міністрів фінансів країн G20 у Бенгалуру, на якій не змогли досягти консенсусу щодо спільної заяви.

Причиною стало небажання Росії і Китаю погоджуватись на прийнятні для інших формулювання щодо війни РФ проти України. 

Теми: ЄСG20війнаРосія
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