У ЗСУ розповіли, як військовим допомагає погодний прогноз нищити ворога

Військові використовують прогнози погоди від гідрометеорологічних підрозділів ЗСУ при плануванні, підготовці й веденні бойових дій, так було під час наступальних дій на Харківщині та Херсонщині.

Джерело: пресслужба Міноборони з посиланням на командувача Сил підтримки ЗСУ, бригадного генерала Дмитра Герегу

Пряма мова Гереги: "Під час звільнення тимчасово окупованих територій на Харківщині та Херсонщині погодні умови були враховані та сприяли контрнаступу.

Завдяки вчасно поданій гідрологічній інформації через річки Оскіл, Сіверський Донець та Інгулець наші воїни змогли навести надійні переправи та забезпечити швидке просування вперед".

Деталі: Герега пояснив, що, наприклад, надкороткострокові прогнози готуються для забезпечення польотів авіації та безпілотників, виходу кораблів, десантування військ, стрільби з артилерії, пусків ракет чи форсування водних перешкод тощо.

Крім того, інформація про погодні умови від фахівців потрібна не лише для підготовки до наступу, але й для планування дій військових медиків на випадок, якщо росіяни застосують, наприклад, хімічну зброю.