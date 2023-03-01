У ЗСУ розповіли, як військовим допомагає погодний прогноз нищити ворога

Військові використовують прогнози погоди від гідрометеорологічних підрозділів ЗСУ при плануванні, підготовці й веденні бойових дій, так було під час наступальних дій на Харківщині та Херсонщині.

Джерело: пресслужба Міноборони з посиланням на командувача Сил підтримки ЗСУ, бригадного генерала Дмитра Герегу

Пряма мова Гереги: "Під час звільнення тимчасово окупованих територій на Харківщині та Херсонщині погодні умови були враховані та сприяли контрнаступу.

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Завдяки вчасно поданій гідрологічній інформації через річки Оскіл, Сіверський Донець та Інгулець наші воїни змогли навести надійні переправи та забезпечити швидке просування вперед".

Деталі: Герега пояснив, що, наприклад, надкороткострокові прогнози готуються для забезпечення польотів авіації та безпілотників, виходу кораблів, десантування військ, стрільби з артилерії, пусків ракет чи форсування водних перешкод тощо.

Крім того, інформація про погодні умови від фахівців потрібна не лише для підготовки до наступу, але й для планування дій військових медиків на випадок, якщо росіяни застосують, наприклад, хімічну зброю.