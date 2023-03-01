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Ексглаву аеропорту "Бориспіль" і МАУ засудили до 5 років в'язниці

Альона Мазуренко Середа, 1 березня 2023, 13:14
Ексглаву аеропорту Бориспіль і МАУ засудили до 5 років в'язниці
фото: FB Євгенія Дихне

Колишнього керівника "Міжнародного аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем.

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "Колишньому керівнику ДП "МА "Бориспіль" суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн".

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Деталі: 1 березня колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким визнала винним Дихне та начальника служби орендних відносин у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків, тобто у вчиненні злочину за ч.2 ст.364 ККУ.

Начальника служби орендних відносин засудили до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн.

Апеляцію на рішення суду можна подати протягом 30 днів до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

ВІДЕО ДНЯ

Слідство встановило, що впродовж 2014-2019 років посадовці ДП здали підприємцям в оренду приміщення, яке належить Мінінфраструктури.

Право на передачу цього майна в оренду має лише Фонд держмайна за відповідною конкурсною процедурою.

Відзначається, що службовці за заниженою вартістю передавали приміщення підприємцям, що призвело до завдання збитків у сумі понад 15,7 млн грн.

Теми: БориспільаеропортсудАнтикорупційний суд
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